OC Windows 10 для рядового пользователя

Windows 10 — основная операционная система Microsoft официально поддерживаемая и обновляемая. На 2020 год является самым современным решением, и используется не только на пользовательских устройствах, но и в финансовой системе, госсекторе и иных ответственных задачах. Узнать все о настройке и оптимизации ОС Windows 10 можно на сайте SysAdminTips.ru : здесь, например, дадут развернутый ответ на вопрос «Как установить Windows 10 с флешки?» и предложат множество советов и практических решений по эксплуатации этой операционной системы.

Главное условие для перехода на Windows 10 — наличие не менее 3 гб оперативной памяти. Процессор и остальное железо может быть при этом сравнительно маломощным. Например, Windows 10 хорошо работает на компьютерах с маломощными процессорами Itnel Atom. Такая нетребовательность к процессорным ресурсам, видеокарте и жесткому диску обеспечена интеграцией с мобильной архитектурой. Поскольку ПК и ноутбуки существенно сдали свои позиции перед мобильными устройствами, для них потребовалось иметь общую операционную систему, что и было сделано в Windows 10. А мультиязычный интерфейс системы делает ее применимой в любых уголках планеты.

Установка и настройка Windows 10

Если предыдущие версии Windows распространялись на материальных носителях, то Windows 10 распространяют по сети интернет. Загрузочный образ флешки записывается с официального сайта Microsoft и устанавливается на компьютер с последующей активацией также через интернет. После установки начинается настройка, которая идет на русском языке и не требует от пользователя специальных знаний.

Windows 10 имеет «планшетный» интерфейс, который одинаков, как для мобильных экранов в 3 дюйма, так и настольных мониторов в 27 дюймов. К каждому элементу применены технологии так называемой «адаптивной верстки», когда каждый элемент сам автоматически подбирается под размер экрана. Этого не было во всех предыдущих версиях Windows.

Пользователь имеет возможность выбрать профили настроек, размер шрифтов, цвет кнопок. Настроек интерфейса у Windows 10 больше, чем в предыдущих версиях, но в сравнении с Lunux системами все равно намного меньше. Производители объясняют это тем, что их продукт предназначен для среднего пользователя и потому должен легко настраиваться.

В Windows 10 встроен браузер Microsoft Edge, который является одним из лучших браузеров для интернета. ОС инсталлируется с уже готовым к использованию пакетом программ.

Безопасность Windows 10

Это одна из немногих операционных систем, которая имеет хороший уровень собственной безопасности, то есть антивирус в нее встроен и регулярно обновляется. Таким образом, просто установив один раз Windows 10 тратиться на антивирус не нужно, но многие пользователи все равно это делают. Windows 10 никак не противодействует установке антивирусов сторонних производителей. Значительные ресурсы оперативной памяти позволяют использовать любые версии защитного ПО.



